Mann tötet Frau – Polizei kappt Zugverbindungen

Ein Mann hat am Donnerstag im deutschen Göttingen eine Frau während eines Streits attackiert und getötet. Unter dringendem Tatverdacht steht der 52-jährige Frank Naass, der laut «Bild» seine Ex-Freundin mit einem Feuerlöscher und einem Messer angegriffen und dann angezündet haben soll. Zuvor habe er sie mit Benzin übergossen. Das Opfer verstarb noch vor Ort. Eine Freundin, die helfen wollte, sei verletzt worden.

Der Täter befindet sich noch auf der Flucht. Beinahe wäre er am Freitagmorgen jedoch geschnappt worden, als er am Bahnhof Elze in Niedersachsen gesehen wurde. Naas habe in einem Metronom-Zug gesessen und die Scheibe eingeschlagen, als er die Polizei, die nach ihm fahndet, erblickte. Wieder gelang ihm die Flucht.

Im Rahmen der Grossfahndung hat die Polizei sämtliche Zugverbindungen gekappt. Die Unterbrüche betrafen auch den Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn, der unter anderem nach Basel, Interlaken, Zürich und Chur führt. Mittlerweile laufen die Verbindungen wieder nach Plan, doch vom mutmasslichen Täter fehlt nach wie vor jede Spur. Die Polizei suchte zeitweise auch mit einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen.

Unsere Fahndungsmassnahmen laufen weiterhin auf Hochtouren! Wir gehen allen Hinweisen aus der Bevölkerung nach und bitten euch auch weiterhin: beteiligt euch nicht an Spekulationen und verbreitet keine unbestätigten Hinweise! — Polizei Göttingen (@Polizei_GOE) September 27, 2019

