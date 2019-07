Massiver Stromausfall in New York

In weiten Teilen des New Yorker Bezirks Manhattan ist es zu Stromausfällen gekommen. Am frühen Samstagabend blieben Lifte stecken und U-Bahnen stehen, in etlichen Geschäften im Ausgehviertel Broadway ging das Licht aus.



Auch ein Leserreporter ist betroffen. In seinem Hotel, dem Mandarin Oriental, ist der Strom ausgefallen. «Zwar verfügt das Hotel über Notstrom. Auch die Lifte und Notfalleinrichtungen wie Sprinkleranlagen und Notlicht funktionieren. Aber im Zimmer selbst ist kein Strom», so der Leserreporter. Eigentlich habe er am Abend am Broadway in ein Musical gehen wollen, doch dieses wurde wegen des Stromausfalls abgesagt.

Die Nahverkehrsbehörde MTA meldete via Twitter, es gebe Ausfälle in mehreren U-Bahnstationen. In Zusammenarbeit mit dem Energieversorger Con Edison werde versucht, die Ursache zu ermitteln. Es wird vermutet, dass eine Explosion in einem Verteilzentrum Grund dafür sein könnte.

Auch auf Twitter berichten Betroffene vom Stromausfall, der sich genau am Jahrestag des letzten grossen Stromausfalls vor 42 Jahren ereignete:

This was the scene in the movie theater I was in (@AMCTheatres Lincoln Square 13) when it all went dark for this #NYC #Blackout



(wait for the creepy blackout box office part 😬) pic.twitter.com/e6c2FOgFqE — Intern Kitty (hire me!) (@KittycMR) 14. Juli 2019





A look around Hells Kitchen & Times Square after Manhattan's west side falls into darkness. Broadway show crowds were not allowed into theaters...spilling into streets, traffic lights not working, elevator rescues taking place all over the neighborhood. #blackout #NYCblackout pic.twitter.com/IPKRrHvcwY — Matt Tomlin (@TomlinM) 14. Juli 2019

When the lights go out on Broadway #Blackout https://t.co/fzQ5yTvF8v — heartbeat (@heartbeatliving) 14. Juli 2019

(roy/sda)