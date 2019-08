Massiver Stromausfall sorgt für Chaos in England

Ein massiver Stromausfall sorgt in weiten Teilen Grossbritanniens derzeit für Chaos – besonders im Flug-, im Zug- und im Strassenverkehr. Mehrere Quartiere in London und Ortschaften im Südosten Englands sowie einige Regionen in Wales sind am Freitagabend ohne Strom.

Durch den Stromausfall funktionieren derzeit zahlreiche Ampeln nicht mehr. Wie «Mirror» berichtet, fallen im Moment auch Züge und U-Bahnen aus. Der Flugverkehr am Flughafen Newcastle sei ebenfalls gestört. Der internationalen Flughäfen London Heathrow, Gatwick und Luton sind allerdings nicht betroffen.

Das Video eines Pendlers zeigt, wie Passagiere am Bahnhof Clapham Junction im Südwesten von London durch die dunklen Gänge laufen.

Der Stromnetzbetreiber UK Power Networks informierte via Twitter, dass der Grund für den Ausfall ein Fehler im nationalen Stromnetz sei. Weitere Details gab der Betreiber zunächst nicht bekannt.

We're aware of a power cut affecting a large area of London and South East. We believe this is due to a failure to National Grid's network, which is affecting our customers. We may not be able to answer individual tweets at this time. Please keep an eye on our feed for updates.