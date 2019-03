Nach Rücktrittsforderungen und Putschgerüchten hat die britische Premierministerin Theresa May am Montag in Krisensitzungen über einen Ausweg aus dem Brexit-Streit beraten.

May traf sich vor einer Kabinettssitzung und neuen Beratungen im Parlament mit ihren wichtigsten Ministern, um ihre Pläne zu besprechen. Die EU-Kommission hält es inzwischen für «zunehmend wahrscheinlich», dass das Vereinigte Königreich die EU am 12. April ohne Austrittsvertrag verlassen wird.

Medienberichten zufolge wollten in der Kabinettssitzung mehrere Minister May zum Rücktritt auffordern. Als mögliche Nachfolger wurden Vize-Premierminister David Lidington und Umweltminister Michael Gove genannt. Beide bestritten aber Ambitionen zur Übernahme der Regierungsführung.

«Lass mein Volk gehen»

Am Sonntag kam May mit einigen der angeblichen Verschwörer zu einer Krisensitzung auf ihrem Landsitz Chequers zusammen. Neben mehreren Ministern waren auch konservative Abgeordnete wie Ex-Aussenminister Boris Johnson und der Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg dabei. Berichten zufolge versuchten einige Teilnehmer, May zum Rücktritt zu bewegen, wenn sie im Gegenzug doch ihr Brexit-Abkommen unterstützen.

«Deine Zeit ist um, Theresa», lautete am Montag die Schlagzeile der «Sun». Johnson bezeichnete May in seiner Kolumne im «Daily Telegraph» als «Huhn», das beim Brexit kneife. Er forderte seine Rivalin auf, wie Moses beim Auszug aus Ägypten zum «Pharao in Brüssel» zu sagen: «Lass mein Volk gehen.»

The front page of tomorrow’s Daily Telegraph: Boris Johnson: ‘We have blinked. We have baulked. We have bottled it completely. It is time for the PM to channel the spirit of Moses in Exodus, and say to Pharaoh in Brussels – LET MY PEOPLE GO’ pic.twitter.com/r0m99bgKme — The Telegraph (@Telegraph) 24. März 2019

Eigentlich sollte das Vereinigte Königreich am 29. März, also am kommenden Freitag, aus der EU austreten. Angesichts des heftigen Streits in London um den Brexit-Kurs hatte der EU-Gipfel der britischen Regierung am Donnerstag aber einen Aufschub gewährt. Nimmt das britische Parlament das von May mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen diese Woche doch noch an, wird der Brexit auf den 22. Mai verschoben.

(kat/afp)