May findet beim Merkel-Treffen den Exit nicht

Auf einer Blitz-Tour durch drei europäische Länder hat die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag einen Weg zur Rettung des Brexit-Abkommens gesucht. In Den Haag, Berlin und Brüssel sondierte sie, in wie weit die EU-Partner zu einem Entgegenkommen in der umstrittenen Nordirland-Frage noch bereit sind.

Bevor sie jedoch mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt in Berlin über ihr Anliegen sprechen konnte, hatte sie eine Hürde – wenn auch keine politische – zu überwinden: Während Merkel etwas verloren auf dem roten Teppich auf die Premierministerin wartete, liess sich Mays Autotür partout nicht öffnen. Auch alles Schütteln und Rütteln ihrer Entourage blieb ohne Erfolg. Als es die Premierministerin dann doch noch aus dem Fahrzeug schaffte, folgte ein erleichtertes Händeschütteln der beiden Frauen.

Merkel sieht «keine Änderungsmöglichkeiten»

Merkel machte der Premierministerin beim anschliessenden Treffen offenbar klar, dass sie bezüglich des Austrittsabkommens «keine Änderungsmöglichkeiten» sehe. Dies soll Merkel nach dem Treffen mit May in einer Sitzung der Unionsfraktion gesagt haben, wie Teilnehmer berichteten. Auch Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will das 585 Seiten starke Austrittsabkommen nicht noch einmal aufschnüren: «Es gibt keinen Raum für Neuverhandlungen», sagte er im Europaparlament in Strassburg. Als möglich erachte er aber ein Entgegenkommen durch «weitere Klarstellungen und weitere Interpretationen».

