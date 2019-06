Mindestens 5 Tote bei Amoklauf in Australien

Nach einem Amoklauf in der nordaustralischen Stadt Darwin wurden mindestens fünf Personen getötet, zwei weitere wurden verletzt. Die genaue Anzahl der Opfer können die Behörden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt geben.

Medienberichten zufolge soll der Amoklauf in einem Hotel in der Nähe von Darwin begonnen haben. Es gebe aber mehrere Tatorte. Der Täter konnte am Dienstagabend (Ortszeit) verhaftet werden. Davor wurden grosse Teile der Stadt abgesperrt.

Beim Täter soll es sich um einen 45-jährigen Mann handeln. Laut der Polizei hatte er eine Schrotflinte dabei und war mit einem weissen Toyota unterwegs.

