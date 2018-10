Geld oder Moral – Europa muss sich entscheiden

Am Wochenende hat die saudiarabische Regierung angesichts neuer Enthüllungen der türkischen und amerikanischen Geheimdienste zugegeben, dass der regimekritische Journalist Jamal Khashoggi bei seinem Besuch auf dem saudiarabischen Konsulat in Istanbul am 2. Oktober zu Tode kam.

Umfrage Soll die Schweiz auch nach dem wahrscheinlichen Auftragsmord am Regimekritiker weiter mit Saudiarabien geschäften? Nein! Nein! Nein!

Wenn auch andere Staaten Sanktionen aussprechen, dann nicht.

Ja, natürlich, sonst machts wer anders.

Es sei zu einem Gerangel mit tödlichem Ausgang gekommen, hiess es aus dem direkten Umfeld von Kronprinz Mohammed bin Salman. Am Montag sprach der saudiarabische Aussenminister Adel al-Jubeir gegenüber Fox News von einem «Mord», doch er blieb dabei, dass es sich um einen «schrecklichen Fehler» gehandelt habe, bei dem die Täter ihre Kompetenzen überschritten hätten.

Wichtiger Abnehmer der westlichen Rüstungsindustrie

Die Weltöffentlichkeit fordert derweil weiterhin eine umfassende Aufklärung des Falles, doch im Hinblick auf handfeste Sanktionen gegen Saudiarabien zeigen sich die Staatsoberhäupter zögerlich. Es steht viel Geld auf dem Spiel: Zum einen ist Saudiarabien der weltweit grösste Öllieferant, zum anderen ist der Wüstenstaat ein wichtiger Abnehmer der westlichen Rüstungsindustrie.

Gegenüber 20 Minuten fand der Geheimdienst-Experte Erich Schmidt-Eenboom treffende Worte: «Die Kaufkraft der Saudis ist ein enormer Schutzschild.»

Die USA beispielsweise haben Aufträge über 110 Milliarden Dollar am Laufen; US-Präsident Donald Trump sagte, er denke zum jetzigen Zeitpunkt nicht daran, die Rüstungsexporte zu stoppen: «Das würde uns mehr schaden als ihnen.» Auch Spanien hat angegeben, vorerst keine Sanktionen gegenüber Saudiarabien zu verhängen.

Keine weiteren Rüstungsexporte

Einzig die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will nach dem gewaltsamen Tod von Khashoggi vorerst keine weiteren Rüstungsexporte an Saudiarabien. Dies könne «nicht stattfinden in dem Zustand, in dem wir momentan sind», sagte sie am Sonntagabend in Berlin. Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock rief zudem dazu auf, auch bereits genehmigte Rüstungsexporte an Saudiarabien auf Eis zu legen. Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger wiederum sprach sich gegen einen sofortigen und vollständigen Stopp von Waffenexporten in das Königreich aus.

Vor der in Riad geplanten Wirtschaftskonferenz wächst angesichts der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi der Druck auf die deutsche Wirtschaft. «Deutsche und europäische Wirtschaftsvertreter sollten von sich aus darauf verzichten, nach Saudiarabien zu reisen», sagte FDP-Generalsekretärin Nicola Beer dem «Handelsblatt» vom Montag. Die Konferenz beginnt am Dienstag, zuletzt hatten eine Reihe von Wirtschaftsvertretern und Finanzministern ihre Teilnahme abgesagt.

Schweiz liefert «quasi» nicht mehr

Gemäss einer Statistik der BBC stand die Schweiz in den Jahren 2013 bis 2017 auf Platz fünf der Waffenexporteure nach Saudiarabien. Gemäss einer von SRF publizierten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco lieferte die Schweiz in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich Rüstungsgüter für rund zehn Millionen Franken nach Saudiarabien.

Eine Anfrage von 20 Minuten beim Seco ergab, dass aktuell nur «Ausfuhren für Ersatzteile zu früher bewilligtem Kriegsmaterial» bewilligt werden, sowie «einzelne Hand- und Faustfeuerwaffen zu ausschliesslich privaten Zwecken», so der Mediensprecher Fabian Maienfisch. Damit sei Saudiarabien «heute für Schweizer Rüstungsgüter quasi gesperrt».

Nun blickt die Welt gespannt nach Ankara: Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan gab vergangene Woche an, über eindeutige Beweise für die Ermordung Khaghossis zu verfügen. Am Dienstag wolle er vor dem Parlament die «nackte Wahrheit» aufdecken. Es wird sich zeigen, ob er eine direkte Verstrickung des saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in den Fall Khashoggi nachweisen kann.





(mat)