Ein Toter nach Messerstecherei im Spital

In einer Klinik in Berlin ist es am Dienstagabend zu einer Messerstecherei gekommen. Wie die «Berliner Zeitung» berichtet, ist dabei ein Mensch ums Leben gekommen. Der Vorfall hat sich gegen 18.50 Uhr in der privaten Schlosspark-Klinik abgespielt. Die Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen.

Bei der Messerstecherei wurde eine weitere Person verletzt. Diese musste anschliessend im Spital behandelt werden. Die Hintergründe zur Tat und die Identität des Opfers sind bislang nicht bekannt.

Update folgt...

(doz)