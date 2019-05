Ex-Angestellter schiesst wahllos auf Menschen

Bei einem bewaffneten Angriff im US-Bundesstaat Virginia sind am Freitag mindestens elf Menschen getötet worden. Sechs Menschen seien verletzt worden, als der Täter in einem Verwaltungszentrum in der Küstenstadt Virginia Beach im Osten des Landes das Feuer eröffnet habe, teilte die Polizei mit.

Der Angreifer, ein langjähriger städtischer Angestellter, sei ebenfalls tot. Der Mann habe beim Betreten des Gebäudes «sofort und wahllos auf seine Opfer geschossen», sagte Polizeichef James Cervera. Unter den Verletzten sei auch ein Polizist, der durch seine kugelsichere Weste gerettet worden sei.

Recht auf Waffenbesitz



Die Bürgermeisterin von Virginia Beach, Bobby Dyer sprach an einer Pressekonferenz vom schwärzesten Tag in der Geschichte des Ortes.

In den USA, wo das Recht auf Waffenbesitz in der Verfassung verankert ist, gibt es immer wieder tödliche Schiessereien. 2007 hatte ein 23-Jähriger an der grössten Hochschule in Virginia, der Virginia Tech, 32 Menschen erschossen, bevor er sich selbst tötete.

(roy/sda/afp)