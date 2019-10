Mindestens 250 Tote bei gewaltsamen Protesten

Bei Protesten gegen die Regierung im Irak sind erneut mehrere Menschen getötet worden. Allein in der im Zentrum des Landes gelegenen Schiiten-Hochburg Kerbela starben in der Nacht zum Dienstag Sicherheitskreisen zufolge mindestens 14 Menschen. 865 seien verletzt worden.

Im südlichen Nassirija erlagen nach Angaben von Medizinern drei Demonstranten ihren Verletzungen. Allein am Montag waren bei Strassenschlachten zwei Menschen getötet und 112 verletzt worden. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen und von Ärzten starben die beiden Demonstranten weil Einsatzkräfte Tränengasgranaten direkt auf ihre Köpfe abfeuerten.

Seit Ausbruch der Proteste Anfang Oktober sind mindestens 250 Menschen getötet worden. Auf Twitter kursieren zahlreiche Videos unter #IraqProtests zu den gewaltsamen Protesten.

imagine how petty and terrified one must be to brutally hit 15 year old girls in school uniform. #IraqProtests #IraqXXV pic.twitter.com/ijkctzx2Ew