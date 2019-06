Mindestens 4 Tote bei Amoklauf in Australien

Nach einem Amoklauf in der nordaustralischen Stadt Darwin wurden mindestens vier Personen getötet, zwei weitere wurden verletzt. Die genaue Anzahl der Opfer können die Behörden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt geben.

Medienberichten zufolge soll der Amoklauf in einem Hotel in der Nähe von Darwin begonnen haben. Augenzeugen hätten gesehen, wie der Verdächtige mit einer Waffe in das Hotel gestürmt sei und in den Zimmern nach jemandem gesucht habe. Dabei habe er zahlreiche Schüsse abgefeuert. Später sei er mit einem Kleintransporter geflohen.

Grosse Teile der Stadt abgesperrt

Es könnte aber auch weitere Tatorte geben. Den Berichten zufolge soll der Verdächtige auf seinem Weg durch die Stadt an mehreren Orten Schüsse abgefeuert haben.

Der Täter konnte am Dienstagabend (Ortszeit) verhaftet werden. Davor wurden grosse Teile der Stadt abgesperrt. Beim Täter soll es sich um einen 45-jährigen Mann handeln.

Update folgt...

(mon/sda)