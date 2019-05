Touristenboot kentert auf Donau – mehrere Tote

Bei einem Unfall eines Touristenboots auf der Donau in Budapest sind laut Medienberichten mehrere Menschen ums Leben gekommen. Mindestens drei Personen starben, 16 weitere seien vermisst, berichtete das ungarische Fernsehen unter Berufung auf das Innenministerium.

Nach Angaben des ungarischen Fernsehsenders M1 wurden 15 weitere Passagiere sicher geborgen, nachdem das Schiff mit einem anderen Boot in der Nähe des Budapester Parlaments kollidiert war.

An den beiden Ufern der Donau sind viele Polizisten auf der Suche mit Lampen nach Überlebenden. Die Sicht der Rettungskräfte ist wegen des Hochwassers stark eingeschränkt. Scheinwerfer sind auf das Wasser des 15-Grad kalten Flusses gerichtet.

A serious boat accident, on the River #Danube in #Budapest, is being reported by various media sources this evening, including Reuters (in English)



Local Report in #Hungarian (being updated) at https://t.co/4kwcqldmXV#Duna #Magyar [Photo Credit: https://t.co/DCL7Gyj6HI] pic.twitter.com/Qel3yBbPSW