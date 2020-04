Hilf mit, Paul Mathis in den Wahnsinn zu treiben

Während draussen das schöne Wetter wartet, müssen wir zu Hause bleiben. Damit zumindest virtuell eine Auszeit möglich ist, folgen hier ein paar Webcams zum Zeitvertreib:

Leuchten am Himmel

Schon einmal Polarlichter gesehen? Nicht viele kommen in den Genuss, die farbigen Licht-Zeichnungen am Himmel live bestaunen zu können. Dank einer Webcam an der Südwestküste der kanadischen Hudson Bay wird es für alle möglich – solange die Wetterverhältnisse stimmen.

Die Polarlichter-Cam findest du hier.

Blick aus dem All

Lust unserem Planeten beim Rotieren zuzusehen? Eine Webcam an der Aussenhülle der ISS macht das möglich. Mit der HD-Cam kann man Ausblicke geniessen, die sonst den Astronauten vorbehalten sind.

Die ISS-Webcam der Nasa findest du hier.

Zu Besuch am Wasserloch

Leidest du derzeit an Fernweh? Wie wär es dann mit einer virtuellen Safari in Südafrika? Die Nationalparks am südlichen Rand des Kontinents bieten gleich mehrere Webcams an, mit denen du dich auf die Lauer legen kannst.

Hier geht es zu den Safari-Webcams.

Big Brother Nacktmull

Sie sind haarlos, haben zu grosse Zähne und sind doch irgendwie ganz putzig: Nacktmulls. Das Pacific Science Center in Seattle verfügt über eine ganze Gruppe der Nager, die über eine Webcam beobachtet werden können.

Klicke hier, um sie zu bestaunen.

Klicken und Blinken

Irgendwo, sieben Zeitzonen entfernt von uns, wohnt Paul Mathis. Den Mann kennt man nicht, aber er will, dass man ihn «verrückt» macht. Via Webcam kann man verschiedene Lichter eines Zimmers kontrollieren und ihm Nachrichten schicken.

Das Ganze findest du hier.

Otterspass im Netz

Es gibt wirklich nichts, was ein Otter nicht wieder geradebiegen kann – zumindest stimmungstechnisch. Das Vancouver Aquarium hat eine Webcam im Otter-Reservat installiert. Tagsüber können die schwimmenden Fellballen beim munteren Treiben beobachtet werden. Warnung der Redaktion: Euer Herz könnte wegschmelzen oder aus Liebe explodieren.

Hier gelangst du zur Otter-Cam.

In den Garten blubbern

In Florida hat ein Paar namens Andie und Mike eine Webcam in ihrem Garten installiert. Weil dort aber nur selten etwas geschieht, können Besucher zusätzlich übers Internet eine kleine Seifenblasenmaschine betätigen.

Die Webcam mit dem Blubber-Effekt gibt es hier.

Boo!

In einer Bibliothek im US-Bundestaat Indiana soll es spuken. Angeblich treibt dort die verstorbene Tochter des Gründers Louis Carpenter ihr Unwesen. Laut der Webseite war sie höchst unerfreut, dass ihr Vater einen Grossteil seines Vermögens der Bibliothek spendete. Mit ihrer Klage habe sie jedoch keinen Erfolg gehabt – seit ihrem Tod suche sie deshalb die Bibliothek heim.

Via Webcam könnt ihr hier auf Geisterjagd gehen.

Blick ins Panda-Leben

Der Smithsonian Zoo bei Washington D.C. ist wegen Covid-19 geschlossen. Nur die grossen Panda-Bären können derzeit bestaunt werden – und zwar über Webcam. Dank Infrarot können sie auch nachts beobachtet werden.

Hier klicken für die Panda-Webcam.

Historisch und leer

Die Abbey Road in London ist wegen den Beatles weltweit bekannt und ein echter Touristen-Hotspot. Derzeit ist die Kulisse, die sonst täglich von hunderten Besuchern für Selfies herhalten muss, so leer wie seit 50 Jahren nicht mehr.

Ein Blick auf die leere Abbey Road kannst du hier werfen.

(cho)