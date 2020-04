Monster-Zyklon Harold rast auf Fidschi-Inseln zu

Der tropische Zyklon Harold hat am Dienstag, 7. April in dem südpazifischen Inselstaat Vanuatu eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Der schwere Wirbelsturm riss laut der Nachrichtenagentur Reuters Dächer ab und legte das Telefonnetz lahm. Das Unwetter ist in der Nacht zum Montag auf der Insel Santo auf Land getroffen, wie der Wetterdienst mitteilte. Die Windgeschwindigkeit betrug in der Spitze 235 Kilometer pro Stunde.

Von Santo bewegte er sich langsam südöstlich in Richtung der Hauptstadt Port Vila weiter. Bewohner des Staates posteten Fotos, die Überschwemmungen und beschädigte Gebäude zeigten. Hunderte sollen in Notunterkünften Zuflucht gesucht haben. Zu Toten oder Verletzten gab es zunächst keine Angaben. Harold ist der schlimmste Sturm auf Vanuatu seit dem tödlichen Zyklon Pam 2015.

«Schlimmste Krise»

«Dies ist eine der schlimmsten Krisen – einen Zyklon mitten in einer Pandemie zu erleben, von der wir uns noch nicht erholt haben», so Oberbürgermeister Peter Patty gegenüber einer neuseeländischen Onlineplattform. Die Versammlungs-Regeln gelten derzeit nicht, da die Menschen in sichere Notunterkünfte und Evakuierungszentren umziehen müssen.

Severe tropical cyclone #Harold has been bearing down on the southwest Pacific archipelago of Vanuatu today, with sustained winds of around 135 mph winds, gusting to 180 mph. The storm will now head towards Fiji and Tonga during Tuesday and Wednesday pic.twitter.com/BRgWV2nIlA