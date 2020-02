Mann greift Muezzin in Londoner Moschee an

Ein Mann ist am Donnerstag in einer Moschee in London niedergestochen worden. Der Vorfall habe sich am Nachmittag während des Gebets ereignet, berichteten Augenzeugen in sozialen Medien.

Bei dem Opfer soll es sich um den 70 Jahre alten Muezzin handeln, der die Gläubigen zum Gebet aufruft. Der Täter sei in den letzten Monaten ein regelmässiger Moscheebesucher gewesen, sagten Zeugen zur «BBC». Abi Watik hat den Tathergang beobachtet: «Der Täter betete hinter dem Mann, dann stach er auf ihn ein. Er war die ganze Zeit ganz ruhig.»

Das Opfer musste mit einer Stichverletzung an der Schulter ins Spital gebracht werden. Seine Verletzung ist den Angaben zufolge nicht lebensbedrohlich. Die Polizei nahm den Täter noch am Tatort wegen des Verdachts des versuchten Mordes fest.

Das Motiv für die Tat sei noch unklar, teilte Scotland Yard auf Anfrage mit. Die Behörden gehen nicht von einem Terroranschlag aus.

