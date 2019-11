Muslimin verteidigt jüdische Familie in U-Bahn

Beunruhigende Szenen spielten sich letzten Freitag in London ab. Ein Mann steht in einer U-Bahn. In der Hand hält er eine Bibel und liest laut Stellen daraus vor. Neben ihm sitzt ein Mann mit zwei Kindern – alle tragen eine Kippa.

Während er die jüdische Familie bedrängt, antisemitische Sprüche äussert und sich aggressiv verhält, schauen die anderen Fahrgäste tatenlos zu. Schliesslich greift eine Frau ein und stellt den Mann zur Rede.

Das Video, welches die Szene zeigt und von Pendler Chris Atkins aufgenommen und hochgeladen wurde, ging in der Zwischenzeit viral. Fast fünf Millionen Menschen haben es sich auf Twitter angeschaut. Der Mann, der die Familie bedrängte, wurde Medienberichten zufolge verhaftet.

«Würde es ohne zu zögern wieder tun»

«Die Reaktionen in den sozialen Medien waren herzerwärmend», sagt Asma Shuweikh gegenüber «BBC Radio 5Live». Sie ist die mutige Frau, die die jüdische Familie in Schutz nahm. Ein Nutzer schreibt auf Twitter: «Du bist eine Heldin. Ich liebe dich.»

Und ein anderer meint: «Ich danke der tapferen und mutigen Frau. Die Welt braucht mehr Asmas und den Mut, sich zu äussern und andere zu verteidigen.»

#AsmaShuweikh I love you. Jewish communities around the world will always have your back and so should all others. If you ever need anything, just ask... You are a hero and an example to society at large. What a legend!!! https://t.co/3iGiFJtkim