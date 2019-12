Hätte Polizei Marvin schon früher finden können?

Polizisten fanden am Freitag den seit über zwei Jahren vermissten Marvin K. (15) im Schrank von Lars H. (44) in Recklinghausen (D). Der Mann soll Kinderpornos verbreitet haben.

Kaum jemand hatte geglaubt, dass der Junge noch lebt. Nun stellt sich heraus: Er hätte womöglich schon früher gefunden werden können. Marvins Verschwinden war im Juli Thema in der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY». Dort gab es einen öffentlichen Aufruf, Hinweise zu Marvins Aufenthaltsort zu geben.

Polizeisprecher Andreas Wilming-Weber aus Recklinghausen sagt zur «Bild»: «Im Rahmen dieser Sendung hat es offensichtlich einen Hinweis auf den Tatverdächtigen gegeben. Jetzt ist die Frage, wie dies abgearbeitet wurde.» Das werde nun polizeiintern geprüft.

Warum wurde dem Hinweis nicht nachgegangen?

Marvin befindet sich nun in einer Klinik. Der 44-jährige Lars H. sitzt wegen Verdacht auf ein schwerwiegendes Sexualdelikt in Untersuchungshaft. «Warum es dazu kam, dass der Hinweis nicht sachgerecht abgearbeitet wurde, können wir jetzt noch nicht sagen. Wir müssen gucken, wo die Antennen hätten hochfahren müssen», sagt der Sprecher der Polizei Duisburg, Stefan Hausch, zur «Bild». Die Polizei hat auch die Staatsanwaltschaft Duisburg über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.



(leg)