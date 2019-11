Frau will Sohn Niere spenden und wird getötet

Sie wollte ihrem schwerkranken Sohn eine Niere spenden, dann wurde eine Mutter aus Georgia von ihren Ehemann, von dem sie getrennt lebte, erschossen. Dies geschah am 27. Dezember 2016. Seither wartet der mittlerweile 13-jährige Kincaid E. auf eine Spenderniere.

Der Ehemann wurde 2018 zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Bewährung plus 16 Jahre verurteilt, wie das Portal «Cherokee Tribune & Ledger News » schreibt. In einem weiterem Bericht heisst es, Darrel E. habe seiner Frau fünfmal in den Kopf geschossen.

Freunde der ermordeten Audra E. starteten nun eine Gofundme-Kampagne, die sie auf Facebook bewerben. Sie soll Kincaid helfen, der mit einer chronischen, genetisch bedingten Nierenerkrankung geboren wurde.

Bereits zwei Babys wegen der Krankheit verloren

«Mit dem Verlust seiner Mutter ging auch die für ihn bestimmte Niere verloren», heisst es auf der Seite der Gofundme-Kampagne. Medikamente hätten ihn bislang am Leben erhalten.

Audra E. war einst Mutter zweier weiterer Kinder, die bereits im Säuglingsalter an derselben Krankheit gestorben sind. Sie brauchte danach Jahre, «um ihr Licht wiederzufinden», schreiben die Initianten. 2004 hatte die Mutter ein Mädchen namens Olivia adoptiert, das heute 15 Jahre alt ist.

Kincaid und seine Adoptivschwester leben heute bei den Grosseltern in Tennessee. Bis jetzt sind auf dem GoFundMe-Konto mehr als 17'000 US-Dollar für den Jungen zusammengekommen. Potenzielle Nierenspender werden dazu aufgerufen, sich beim Emory Transplant Center zu registrieren.

