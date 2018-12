Mutter mit Enthauptungs-Fotos zugespamt

Maren Ueland und ihre Kollegin Louisa Vesterager Jespersen sind in Marokko auf grausame Art und Weise getötet worden. Ein Video, welches im Internet kursiert, soll die Enthauptung einer der jungen Frauen zeigen.

Der Clip wurde offenbar direkt an die Freunde und Familie von Louisa Vesterager Jespersen geschickt. Das Material stammt offenbar von IS-Sympathisanten. Von wem genau ist aber unklar. Die Angehörigen der Oper riefen dazu auf, das Video nicht anzuklicken und nicht weiterzuverbreiten.

Please don't watch the #Morocco video. You know what's going to be on it, you know what you'll see. Someone's precious daughters in their final moments, horrifically robbed of their lives. Don't give the monsters the satisfaction. You can give these beautiful girls their dignity