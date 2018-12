Nazi-Pranger sei eine Falle gewesen

Die Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit hat ihren umstrittenen Onlinepranger zur Identifizierung von Teilnehmern rechter Aufmärsche in Chemnitz abgeschaltet – und zugleich erklärt, die Aktion sei in Wirklichkeit eine Falle für Rechtsextreme gewesen. Neonazis hätten durch Namenseingaben in der Suchfunktion der Internetseite «Soko Chemnitz» unwissentlich selbst Hinweise auf die rechte Szene geliefert, heisst es auf der Website.

Es habe sich um einen «Honigtopf» gehandelt – also eine Internetseite, mit der gezielt Gegner angelockt werden. «Wir bauten eine Webseite mit einem einzigen Ziel: Ihr liefert uns Euer gesamtes Netzwerk selbst aus und zwar ohne es zu merken», heisst es an die Adresse der «lieben Nazis». «Das wichtigste Element dieser Seite: die Suchfunktion. Über die Suche habt Ihr uns mehr mitgeteilt, als öffentlich zugängliche Quellen je verraten hätten.»

Teilnehmer blosszustellen

Die durch die Auswertung der Suchanfragen erlangten Datensätze hätten «die einmalige Möglichkeit» geboten, «das 'Netzwerk Chemnitz' auszuleuchten».

Das Zentrum für politische Schönheit hatte am Montag, rund drei Monate nach den rechten Demonstrationen in Chemnitz, eine Aktion unter dem Stichwort «Soko Chemnitz» gestartet. Die Politikaktivisten riefen dazu auf, Teilnehmer der rechten Aufmärsche zu entlarven und vor ihren Arbeitgebern blosszustellen. «Denunzieren Sie noch heute Ihren Arbeitskollegen, Nachbarn oder Bekannten und kassieren Sie Sofortbargeld», hiess es auf der Webseite.

Nach dem gewaltsamen Tod eines Manns Ende August in Chemnitz, der mutmasslich von Flüchtlingen erstochen wurde, war es zu fremdenfeindlichen Übergriffen und Demonstrationen auch rechter Gruppen gekommen, die teils in Gewalttätigkeiten mündeten. Die Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit sorgte bereits in der Vergangenheit mit provokanten Aktionen für Aufmerksamkeit.

