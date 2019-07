Neffe des Scheichs bricht sein Schweigen

Marcus Essabri lebt zwar seit seinem 14. Lebensjahr in Grossbritannien, aber weiss aus erster Hand, was sich in der Familie von Dubais Scheich Mohammed bin Raschid Al Maktoum abspielt. Er ist der Neffe des Scheichs, dessen Hauptehefrau, Prinzessin Haya, vor gut einem Monat nach London geflüchtet war. Aus Furcht vor ihrem Ehemann. Ihre zwei Kinder und 31 Millionen Pfund hatte sie dabei.

Am 30. und 31. Juli findet nun in London eine Gerichtsverhandlung statt. Wie beide Parteien in einem gemeinsamen Statement schrieben, gehe es bei der Anhörung um das Wohlergehen der beiden Kinder - und nicht um die Scheidung oder Finanzen.

Der Neffe wünscht sich, dass Prinzessin Haya dann auspackt. «Ich hoffe, dass Prinzessin Haya die Gerichtsverhandlung nutzt, um der Welt zu erzählen, wie sie behandelt wurden. Sie hat die Möglichkeit, diesen armen Frauen etwas Gutes zu tun», sagt der Verwandte im Interview mit der australischen Nachrichtensendung «60 Minutes».

