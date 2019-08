Neun Tote bei Hotelbrand in der Ukraine

In der Nacht auf Samstag sind bei einem Brand in einem Hotel in der ukrainischen Hafenstadt Odessa neuen Menschen gestorben. Wie die Rettungskräfte mitteilten, war das Feuer im Hotel Tokyo Star gegen 01.30 Uhr ausgebrochen. Die rund 65 Feuerwehrleute, die mit 13 Löschfahrzeugen im Einsatz waren, konnten den Brand erst nach drei Stunden löschen. Neben den Toten gab es den Angaben zufolge auch zehn Verletzte.

Nach Angaben der Behörden wurden insgesamt rund 150 Menschen vor dem Feuer in Sicherheit gebracht. Die Polizei leitete Ermittlungen zur Ursache des Brands und zu einem möglichen Verstoss gegen Brandschutzauflagen ein.

Präsident Wolodymyr Selenskij schrieb auf seiner Facebook-Seite, grobe Fahrlässigkeit und die Missachtung grundlegender Sicherheitsnormen hätten in Odessa zum Verlust von acht Menschenleben geführt. Er kündigte an, «persönlich» für eine Bestrafung der Verantwortlichen zu sorgen.

Odessa liegt fast 500 Kilometer südlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew am Schwarzen Meer. Im Sommer sind auch viele Urlauber in der Stadt.

(afp)