Neuster Ebola-Fall zerschlägt WHO-Hoffnung

Die Demokratische Rebublik Kongo erleidet in ihrem Kampf gegen Ebola einen herben Rückschlag. Am Ostermontag wollte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ebola-Ausbruch für beendet erklären. Mitte März wurde die Spitalentlassung der vorerst letzten Ebola-Patientin gar mit einer Feier zelebriert (siehe Video). Seit anderthalb Jahren hofft das westafrikanische Land die Seuche zu besiegen. Doch nun bestätigte die WHO einen neuen Infektionsfall in der Republik.

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus kommunizierte auf Twitter eine neue Infektion: Die erste nach 52 Tagen. Die WHO erklärt einen Ausbruch in der Regel für beendet, wenn nach dem letzten negativ getesteten Patienten, für die Dauer von 42 Tagen, kein neuer Fall auftritt. Die kongolesische Regierung bestätigte den neusten Fall, wie die «Deutsche Welle» berichtet. Nach vorläufigen Erkenntnissen handelt es sich um einen 26-Jährigen aus der Stadt Beni.

Unfortunately, this means the government of #DRC will not be able to declare an end to the #Ebola outbreak on Monday, as hoped.



But @WHO remains on the ground and committed as ever to working with the government, affected communities and our partners to end the outbreak. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 10, 2020

Infizierte sterben an Organversagen

Seit dem neusten Ausbruch der gefährlichen Krankheit im August 2018 starben im Kongo mehr als 2200 Menschen. Es ist bereits die zehnte Ebola-Welle in der Republik.

Den schwersten Ebola-Ausbruch der Geschichte gab es 2014/2015 in Westafrika. Damals starben rund 11'000 Menschen an der Seuche. 2016 wurde die Epidemie in Sierra Leone, Guinea und Liberia endgültig für beendet erklärt. Die Betroffenen leiden an Fieber, Durchfall, inneren Blutungen und schliesslich Organversagen. Ein Impfstoff gegen Ebola wurde Ende 2019 unter Vorbehalt zugelassen.

1 new case of #Ebola was confirmed today by surveillance & response teams in Northeastern #DRC after 52 days without a case. @WHO remains as committed as ever to bringing this outbreak to an end. pic.twitter.com/XKZzJD8Azo — WHO African Region (@WHOAFRO) April 10, 2020

(jd)