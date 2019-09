In diesem Eimer sollen Ratten ertrinken

Die Behörden der Stadt New York haben eine neue Waffe vorgestellt, um gegen Ratten vorzugehen. Die grösste Metropole der USA leidet seit Jahren unter einer Rattenplage. Bei der neusten Lösung handelt es sich um eine Art Alkohol-Todesfalle – die Stadtverwaltung will die Tiere in Alkohol ertränken.

Die Behörden präsentierten am Donnerstag das Gerät, das sie extra aus Italien importieren. Das batteriebetriebe System nennt sich «Ekomille» und soll Ratten mit Ködern anlocken. Eine Falltür lässt die Tiere dann in einen zirka 60 Zentimeter hohen Eimer mit einer alkoholbasierten Flüssigkeit fallen.

Es wären rund 25'000 Geräte nötig, um das Problem zu lösen

«Der Alkohol macht sie zunächst ko, am Schluss ertrinken sie», erklärt Anthony Giaquinto der Firma Rat Trap, die die Geräte in den USA vertreibt. Ratten würden über eine Leiter steigen, um den Köder zu fressen, sagt Giaquinto zu «The Guardian». «Ein Sensor betätigt einen Auslösehebel, der die Tiere in den Behälter fallen lässt.» Darin habe es Platz für 80 Rattenkadaver.

Das ist nicht der erste Versuch der New Yorker Gesundheitsbehörde etwas gegen die Rattenplage zu unternehmen. Vergangenes Jahr hatte sie versucht, die Nager mit Trockenreis zu bekämpfen. Dabei wurde der Reis in den Rattentunnel geschaufelt. Das sollte die Nager ersticken. Offenbar war das auch nicht die Lösung. Laut einer Studie der Columbia University gibt es in 8,5-Millionen-Metropole etwa zwei Millionen Ratten.



(kle)