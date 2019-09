So können Passagiere Kinder im Flugzeug meiden

Jeder, der hin und wieder einmal ein Flugzeug besteigt, kennt die Situation: Kaum hebt die Maschine ab, beginnt irgendwo in den vorderen oder hinteren Reihen ein Kind oder Baby zu weinen. Womöglich sitzt man direkt daneben und das Kind lässt sich während Stunden nicht beruhigen.

Während einige Passagiere verständnisvoll auf solche Situationen reagieren, sind sie für andere untragbar. Dem will Japan Airlines jetzt Abhilfe schaffen und lanciert eine «Baby Sitz-Karte». Mit ihr können Kunden bereits bei der Online-Reservation ihres Sitzes sehen, auf welchen Plätzen sich ein Kind befinden wird.

Der Service funktioniert allerdings nur über die Webseite von Japan Airways. Das Icon wird zudem nicht angezeigt, wenn es einen Maschinen-Wechsel gibt.

Japan Airways will damit aber nicht den Eindruck einer kinderunfreundlichen Fluggesellschaft erwecken. Passagiere, die mit Kindern reisen, erhalten Spezialservices wie beispielsweise Priority Boarding, wie es auf der Webseite zu entnehmen ist.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD