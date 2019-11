Opfer-Anwältinnen wollen Andrew an den Kragen

Mehrere Opferanwältinnen im Missbrauchsskandal um den gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein haben den britischen Prinzen Andrew zu umfassenden Aussagen aufgefordert.

Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. steht derzeit wegen seiner langjährigen Freundschaft mit dem Geschäftsmann im Fokus der Berichterstattung. Eines der Epstein-Opfer, Virginia Giuffre, behauptet sogar, sie sei mehrmals zum Sex mit dem Royal gezwungen worden. Andrew bestreitet das.

Der 59-jährige Prinz solle nicht nur zu den strafrechtlichen Ermittlungen des FBI beitragen, sondern auch in Zivilklagen eidesstattliche Erklärungen abgeben und Beweismittel zur Verfügung stellen, sagte die US-Anwältin Lisa Bloom der BBC am Donnerstag. Dazu gehörten auch E-Mails, Kalender, Reisepläne und die Erlaubnis, dass seine Mitarbeiter aussagen.

Kommt es zu einer «diplomatischen Situation»?

Bloom deutete sogar an, sie könne versuchen, eine Aussage Andrews zu erzwingen. Würde sich der Prinz weigern, könne es zu einer «diplomatischen Situation» zwischen Grossbritannien und den USA kommen, sagte die Opferanwältin. «Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, ich nehme ihn beim Wort, dass er sagt, er werde mitwirken.»

Zu den Vorwürfen gegen Andrew sagte Bloom, diese seien ihrer Kenntnis nach auch im Fokus des FBI und die Ermittlungen «könnten und sollten» nach Grossbritannien ausgedehnt werden.

US-Opferanwältin Gloria Allred hatte bereits am Mittwoch im Gespräch mit der BBC gefordert, Andrew solle «freiwillig mit den Strafermittlern zusammenarbeiten, ohne Bedingung und ohne Verzögerung». Allred und Bloom sind Mutter und Tochter. Die beiden haben sich in den USA einen Namen gemacht als Opferanwältinnen für Frauen.

Uni und Unternehmen gehen auf Distanz

Nach dem umstrittenen Fernsehinterview von Prinz Andrew vom Samstag gehen eine britische Universität und mehrere Unternehmen auf Distanz zu dem Mitglied des britischen Königshauses. Bei der nächsten Sitzung des Verwaltungsrats in der kommenden Woche werde Prinz Andrews Position als Schirmherr der London Metropolitan University auf den Prüfstand gestellt, sagte ein Sprecher der Uni.

Die Hochschule distanziere sich «von jeglicher Form der Diskriminierung, des Missbrauchs, des Menschenhandels und von jeder Handlung, die gegen ihre Werte verstösst», betonte der Sprecher. Die Studenten der Huddersfield University in Nordengland forderten derweil einen Rücktritt von Prinz Andrew als Schirmherr. Er sei wegen der Missbrauchsvorwürfe als Repräsentant der Uni «absolut unpassend».

Mehrere Unternehmen kündigten zudem am Dienstag, ihre finanzielle Unterstützung für einen von Prinz Andrew gegründeten Verband zur Wirtschaftsförderung einzustellen. Die Bank Standard Chartered nannte «kommerzielle Gründe» für die Entscheidung. Der Versicherungsriese AON forderte, dass sein Logo von der Website von Andrews Verband entfernt wird.

Regelmässiger Gast

Am Mittwochabend teilte der Prinz mit, er werde vorläufig von allen öffentlichen Aufgaben als Mitglied der Königsfamilie zurücktreten. Ausserdem wolle er «allen zuständigen Ermittlungsbehörden helfen». Er versah dies jedoch mit der Einschränkung «falls erforderlich».

Epstein nahm sich Anfang August in einem New Yorker Gefängnis das Leben. Ihm wurde vorgeworfen, Dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen zu haben. Über viele Jahre war Andrew mit dem US-Multimillionär befreundet und regelmässiger Gast auf dessen Anwesen. Trotzdem will er vom Missbrauch nichts mitbekommen haben.

(kle/sda)