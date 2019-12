Opfer von Tate-Schubser spricht erste Silben

Das Leben einer französischen Familie geriet letzten Sommer von einem Augenblick zum anderen ins Stocken: Ihr sechsjähriges Kind wurde von einem jungen Mann von der Plattform des Londoner Museums Tate Modern gestossen und dabei schwer verletzt. Jetzt haben die Eltern ein kleines Weihnachtswunder zu vermelden: «Unser kleiner Ritter fängt wieder an zu sprechen», schrieben die Eltern auf der Spenden-Plattform GoFundMe, auf der Geld für die Behandlung des Buben gesammelt wird.

«Er spricht eine Silbe nach der nächsten aus, nicht alle, und meistens müssen wir raten, was er meint, aber es wird besser und besser», schildert die Familie die täglichen Genesungsfortschritte des Kleinen. Er beginne zudem «sehr langsam», seine Arme und Beine zu bewegen. Dies sei zwar «ein wunderbarer Fortschritt», aber auch «ein schmerzhafter und ermüdender» Prozess. «Jetzt, wo er anfängt, sich zu bewegen, kommt das Gefühl zurück und er spürt mehr Schmerzen, vor allem nachts, was sehr aufreibend für alle ist», so die Angehörigen.

Täter ist geständig

Die Familie aus Frankreich verbrachte ihre Sommerferien in London. Der Sechsjährige war am 4. August auf der Aussichtsplattform im zehnten Stock des Museums Tate Modern vom damals 17-jährigen Jonty Bravery angegriffen worden. Der Bub landete nach einem Schubser auf einem Dach im fünften Stock etwa dreissig Meter tiefer. Beim Sturz erlitt er eine Gehirnblutung und mehrere Frakturen an Wirbelsäule, Beinen und Armen.

Am 6. Dezember bekannte sich Bravery während einer Anhörung am Zentralen Strafgerichtshof in London schuldig. Er gab an, er habe in den Fernsehnachrichten vorkommen wollen. Seinem Anwalt zufolge ist Bravery Autist, habe ausserdem eine Zwangsstörung und vermutlich eine Persönlichkeitsstörung, wie das Portal «Le Point» berichtet. Derzeit ist er in der psychiatrischen Hochsicherheitsanstalt Broadmoor untergebracht.



(kle)