Pariser Bahnhof wegen Granate evakuiert

Am Freitagabend herrschte grosses Chaos am Bahnhof Gare du Nord in Paris: Gegen 19.45 wurde eine Granate in einem verlassenen Gepäckstück entdeckt. Der Bahnhof wurde daraufhin teilweise evakuiert. Die Polizei sperrte den Bereich um den Koffer grossflächig ab. Rund 40 Minuten dauerte die Sperrung, wie «Le Figaro» schreibt.

Durch die Sperrung verspäteten sich Dutzende Züge. Laut lokalen Medien waren Tausende Menschen davon betroffen.

Auf Social Media äusserten zahlreiche Nutzer ihre Verwirrung: «Welch ein Schreck heute Abend am Gare du Nord. Wir standen alle draussen, der Bahnhof war geschlossen und komplett leer. Das alles wegen eines verdächtigen Pakets», twitterte eine Nutzerin. Ein weiterer User meldete eine «konfuse Situation» am belebten Bahnhof.

Situation confuse à la gare du nord, évacuation totale de la gare du nord. Découverte possible d'un obus. #Garedunord #paris pic.twitter.com/UopapKDSqj — terence ken (@edgard_ken) November 29, 2019

(fss)