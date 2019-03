Parlament versenkt Theresa Mays Brexit-Deal

Das britische Unterhaus hat das Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May erneut abgelehnt. 391 Abgeordnete stimmten am Dienstagabend gegen den EU-Austrittsvertrag, 242 votierten dafür.

Bildstrecken Bundesrätin warnt vor höherer Terrorgefahr



(Video: Euronews via Youtube)

Bereits Mitte Januar hatten die Parlamentarier mit grosser Mehrheit (432 zu 202 Stimmen) gegen den Vertrag gestimmt.

Theresa May verliert Brexit-Abstimmung

«Bedauern» bei der EU

In der mehrstündigen Debatte hatte May, die vor Heiserkeit kaum sprechen konnte, das Parlament in London eindringlich dazu aufgerufen, für das nachgebesserte Brexit-Abkommen zu stimmen. «Wenn dieser Deal nicht angenommen wird, kann es sein, dass der Brexit verloren geht», warnte die Regierungschefin die Abgeordneten. «Ich bin sicher, dass wir die bestmöglichen Änderungen erreicht haben.» Doch eine Mehrheit sah das anders.

Die EU hat die erneute Ablehnung des Brexit-Abkommens im britischen Parlament «bedauert». Das Votum erhöhe die Wahrscheinlichkeit eines ungeregelten Austritts «deutlich», erklärte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk am Dienstagabend. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier schrieb auf Twitter, das Brexit-Problem könne nur in Grossbritannien gelöst werden.

Abstimmung über Brexit ohne Vertrag

May will nach der erneuten Niederlage für ihr Brexit-Abkommen wie versprochen am Mittwoch über einen Brexit ohne Vertrag abstimmen lassen. Die Abgeordneten des Regierungslagers sollen dabei keinem Fraktionszwang unterliegen. Das sagte May in einer Erklärung am Dienstagabend im Parlament.

«Wenn das Unterhaus dafür stimmt, am 29. März ohne ein Abkommen auszutreten, wird es die Linie der Regierung sein, diese Entscheidung umzusetzen», so May. Sie selbst glaube aber, der beste Weg aus der EU auszutreten, sei auf geordnete Weise.

Wird ein Ausscheiden ohne Deal am Mittwoch ebenfalls zurückgewiesen, sollen die Parlamentarier am Donnerstag darüber entscheiden, ob London einen Antrag auf Verschiebung des Brexits stellen soll.

(dmo/sda/afp)