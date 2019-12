Passagierjet stürzt kurz nach Start ab – 14 Tote

In der kasachischen Stadt Almaty ist am Freitag ein Passagierjet der kasachischen Fluggesellschaft Bek Air abgestürzt. Zahlreiche Menschen sind ums Leben gekommen. Die Maschine vom Typ Fokker 100 war unmittelbar nach dem Start durchgesackt.

Breaking: A Bek Air plane carrying around 100 people has crashed shortly after takeoff in Kazakhstan. pic.twitter.com/TxlLPrZ0sG