Pendler zerren Klima-Aktivist von Zugdach

Eine frühmorgens in der U-Bahn-Station Canning Town durchgeführte Aktion endete für die britischen Klima-Kämpfer in einem Fiasko: Weil er einen Metro-Zug blockieren wollte, rissen wütende Pendler ein Mitglied der Extinction-Rebellion-Bewegung (XR) vom Waggondach und schlugen und traten auf ihn ein, wie ein auf Twitter veröffentlichtes Video zeigt. Auch in anderen Bahnstation kam es zu tumultartigen Szenen, acht Personen wurden verhaftet.

Den Aktivisten, die bisher Sympathie aus der Bevölkerung erfuhren – selbst Boris Johnsons Vater solidarisierte sich mit den Klimakämpfern – brandet nun Unverständnis und Zorn entgegen. Ein Mann schrieb auf Social Media: «Ich habe nur wegen Greta Thunberg begonnen, mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. Und nun riskiere ich, dass mein Zug von diesen Extremisten gekapert wird. Hätten sie denn lieber, dass alle mit dem Auto gehen?»Ein anderer meinte: «Die Menschen, die auf umweltschonende Weise zur Arbeit fahren, zu verärgern ist nur dumm. Geht ihr als nächstes auf Velofahrer los?»

#extinctionrebellion protesters got it so wrong this morning:



- yes to disruption

- but not on public transport

- or targeting working class communities



Wish they would keep the focus on politicians & the top of big corporations & banks.



https://t.co/l3PWT3d3RW