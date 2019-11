Pilot zeichnet als Tribut eine 747 in den Himmel

Der Flug LY1747 am Sonntag von Rom nach Tel Aviv war der letzte einer Boeing 747 für die israelische Fluggesellschaft El Al. Um das Ende einer Ära zu feiern, flog der Pilot vor der Landung am Flughafen Ben Gurion den Umriss einer 747 in den Himmel zwischen Zypern und Ägypten.

Flightradar24 hatte die Aktion auf Twitter angekündigt. Nach etwa zwei Stunden in der Luft begann der Pilot mit dem «Kunstwerk».

After 48 years, El Al is operating its final 747 service. About 2 hours into the flight from Rome to Tel Aviv the aircraft will draw a special tribute to the 747 in the sky southwest of Cyprus. Follow the flight live at https://t.co/AIn2ciGsSJ pic.twitter.com/NZmRUURorr