Pilotin stirbt bei Absturz von Bundeswehr-Heli

In Niedersachsen ist am Montag ein Hubschrauber abgestürzt. Es handele sich vermutlich um einen Hubschrauber der Bundeswehr, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage in Hameln.

Unklar war laut dem Sprecher zunächst, ob es bei dem Absturz bei Aerzen-Dehmke im Landkreis Hameln-Pyrmont ein Todesopfer gab. Die «Bild» schreibt allerdings, dass der Helikopter komplett ausbrannte und eine Pilotin beim Absturz ums Leben kam.

Erst vor zwei Wochen kam es in Deutschland zu einem tragischen Absturz mit Bundeswehrbeteiligung. Zwei Kampfjets prallten zusammen. Ein Pilot kam dabei ums Leben.

(fss)