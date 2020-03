Pingus erkunden menschenleeres Aquarium

Bei Besuchern ist das Shedd Aquarium in Chicago äusserst beliebt. Doch derzeit tummeln sich keine Menschen zwischen den Wasserbecken. Denn wegen des Coronavirus wurde das Aquarium bis am 29. März geschlossen, wie CNN schreibt.

Um den Tieren im Aquarium trotzdem ein wenig Abwechslung zu verschaffen, liessen die Pfleger die Pinguine am Sonntag auf Erkundungstour gehen. Auf Twitter veröffentlichte das Aquarium ein Video davon, das sogleich viral ging. Die Felsenpinguine Annie und Edward eroberten gleich die Herzen der Twitter-Gemeinde.

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴



Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD