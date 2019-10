Plastik in Brei – Drogerie ruft Babynahrung zurück

Die Bio-Babynahrung der deutschen Drogeriekette dm kann gesundheitsschädigende Folienteilchen enthalten, wie das Unternehmen am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Es handelt sich um bestimmte Gläser des Artikels «dmBio Hühnchenfleisch Zubereitung nach dem 4. Monat 125g».

Betroffen seien ausschliesslich die Gläschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 21.01.2021 auf dem Deckelrand. Es sei nicht auszuschliessen, dass in diese Charge kleine, blaue Folienteilchen gelangt sein könnten.

Kunden werden aufgefordert, das Produkt umgehend in die Filialen zurückzubringen. Der Kaufpreise werde ihnen zurückerstattet.

Die Drogeriekette wusste bereits seit einem Monat von den Plastikteilchen in der Babynahrung, kommunizierte aber erst am Mittwoch über die Verunreinigung. Eine Kundin machte das Unternehmen machte das Unternehmen am 11. September auf das Problem aufmerksam. Erst einen Monat später hat das Unternehmen nun aber reagiert.

