Plexiglas-Boxen sollen Strandferien retten

Können wir dieses Jahr an den Strand in die Ferien? Diese Frage stellt sich der eine oder andere. Von Ferien im Sand kann man wegen geschlossenen Grenzen und fehlenden Flügen derzeit nur träumen. Das italienische Unternehmen Nuova Neon Group 2 hat nun eine Idee, wie Badeferien trotz Corona-Krise gerettet werden könnten. Das berichtet «La Reppublica».

Das Konzept: Zwei Meter hohe Plexiglas-Boxen als Schutz rund um Liegestuhl und Sonnenschirm. Der Zugang zu dieser Box misst 1,5 Meter. «Wir haben versucht, uns die Rückkehr an den Strand vorzustellen», sagt Inhaber Claudio Ferrari zur Zeitung. Es sei um zwei Dinge gegangen: Den Schutz garantieren, aber das Leben wieder in Schwung bringen.

Die Firma hat sich auf solche Plexiglas-Schutzwände spezialisiert und fertigt diese etwa für Banken oder Apotheken an. Nun wolle man auch in anderen Bereichen aktiv sein. «Wir haben bereits mehrere Anfragen von Strandbetreibern und Gastronomen erhalten», sagt Ferrari. Er fügt an: Solche Plexiglas-Boxen seien zudem auch in Restaurants denkbar.

Auf Social Media sind die Reaktionen unterschiedlich. Einige finden, dass das nicht ernst gemeint sein kann. «Beim Bräunen auch gleich noch Sauna machen», schreibt jemand auf Twitter. Ein anderer Nutzer schreibt, dass er sicherlich nicht 15 Euro pro Tag bezahle, um sich in einer Box einsperren zu lassen.

Io di certo non pagherò 15€ al giorno per farmi inscatolare.

Quest'anno montagna! — Marco 🇮🇹 (@marco_sili) April 14, 2020

