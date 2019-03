Jugendlicher knallt Ei an Kopf von rechtem Politiker

Ein fremdenfeindlicher australischer Politiker hat einen Jugendlichen geschlagen, der ihm während eines Interviews ein Ei auf dem Kopf zerbrochen hatte.

Der Abgeordnete Fraser Anning hatte nach dem Terror-Anschlag in Neuseeland getwittert: «Bestreitet noch jemand die Verbindung zwischen muslimischer Einwanderung und Gewalt?»

In einem TV-Interview in Melbourne verurteilte er zwar die Terror-Attacke in Neuseeland. Die Schuld für das Massaker in Christchurch sah er allerdings nicht beim Killer Brenton Tarrant, sondern bei der Einwanderungspolitik des Landes. Die «muslimische Präsenz» würde laut Anning die australische und neuseeländische Bevölkerung beängstigen.

Jugendlicher wird als Held gefeiert

Diese Aussage brachte einen 17-Jährigen derart in Rage, dass dieser dem Politiker ein Ei an den Kopf klatschte. Anning zuckte in dem Moment aus, attackierte den Jungen und schlug ihn mit der offenen Hand. Kurz danach wollte er auch noch mit Faustschlägen nachlegen, doch anwesende Personen gingen dazwischen.

Ein Mann nahm den Teenager kurzerhand in den Schwitzkasten, bis dann zwei weitere Männer den 17-Jährigen fixierten. In den Medien wird der junge Bursche für seinen Ei-Klatscher nun gefeiert.

(fss/zdz)