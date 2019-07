Polizei findet Frau, die Glace ableckte

Die Suche nach einer Frau, die in einem viralen Video an einer Glace schleckt, lief auf Hochtouren. Mit Erfolg: Die Polizei von Lufkin im US-Staat Texas hat die Protagonistin des unappetitlichen Streiches gefunden. Es handelt sich um eine Minderjährige aus der Stadt San Antonio rund 500 Kilometer südwestlich von Lufkin. In einer Befragung durch die Polizei gab die identifizierte Täterin zu, die Frau aus dem Video zu sein.

Der Fall hatte auf sozialen Plattformen für einen Aufschrei gesorgt: In den Aufnahmen war die junge Frau zu sehen, wie sie auf Anweisung ihres Begleiters eine Familienpackung Blue Bell Ice Cream öffnete und die Glace ableckte. Dann stellte sie die Packung lachend zurück in den Kühler.

Täterin und ihr Freund sind geständig

Die Frau werde namentlich nicht erwähnt, da sie unter 17 Jahre alt sei, schrieb die Polizei in einem Facebook-Post. Der Fall werde darum nun weiter vom Jugendamt untersucht. Auch ihr Freund aus dem Video wurde identifiziert. Er sei ebenfalls geständig, wie der Sender KBTX berichtet. Er stammt aus Lufkin und ist volljährig.

Polizei identifiziert Glace-Abschleckerin

«Wir haben mit beiden gesprochen, und sie kooperierten bei den Ermittlungen», sagte Polizeisprecherin Jessica Pebsworth zum lokalen Sender KTRE. Die Untersuchung sei anfänglich nicht einfach gewesen, weil sich nach dem Vorfall sechs andere Person als Täterinnen ausgegeben hätten, so Pebsworth. Die Möchtegern-Verbrecher hatten dafür auf Social Media Profile mit ähnlichen Namen und demselben Profilbild erstellt.

Von Glace bis Mundspülung

Lebensmittel-Manipulation scheint dieser Tage in den USA Mode zu sein: Am Samstag nahm die Polizei in Louisiana einen Mann fest, der in einem Supermarkt eine Glace-Packung öffnete und zweimal mit der Zungenspitze das Eis schleckte. Zudem steckte er seinen Finger in dieGlace. Erst dann stellte er sie wieder zurück in den Kühler.

Der Täter wurde als Lenise Martin (36) identifiziert, wie «Fox News» schreibt. Er gestand gegenüber den Behörden, ein Nachahmer-Video erstellt zu haben, das in den vergangenen Tagen auf Twitter zirkulierte. Martin wurde nun wegen Sachbeschädigung und der Veröffentlichung eines Verbrechens zu Publizitäts- und Imageeffekten angeklagt.

Seit zwei Tagen geistert im Netz zudem das Video einer Frau, die im Gang eines Supermarkts zu sehen ist, wie sie einen Schluck aus einer Flasche Mundwasser nimmt. Sie gurgelt damit, bevor sie die Flüssigkeit wieder in die Flasche hineinspuckt und diese ins Regal zurückstellt.

you bitches with no oral hygiene could take a hint pic.twitter.com/IaMOC1caid — Bameron Nicole Smith (@bameronkaii) July 3, 2019

