Polizei nimmt fast 400 Klimaschützer fest

Die britische Polizei hat seit Montag fast 400 Umweltaktivisten in London festgenommen. Sie waren einem Aufruf der Bewegung Extinction Rebellion (Rebellion gegen die Auslöschung) gefolgt, unter anderem mit Sitzblockaden auf Strassen und Brücken für mehr Klimaschutz zu demonstrieren.

«Bislang sind es etwa 390 Festnahmen», sagte eine Sprecherin von Scotland Yard der Nachrichtenagentur DPA. Drei Personen sollten noch am Donnerstag vor Gericht erscheinen, weil sie sich am Vortag mit einer speziellen Substanz von aussen an einen Zug geklebt hatten. Der öffentliche Nahverkehr war aber von der Aktion kaum betroffen.

Weitere Demonstranten hatten sich an einen Gartenzaun am Grundstück von Oppositionsführer Jeremy Corbyn in der Hauptstadt geklebt.

52 Prozent lehnen Proteste ab

Die internationale Bewegung will gewaltfrei die Risiken des Klimawandels minimieren und den ökologischen Kollaps verhindern. Auch in Berlin hatten Umweltschützer zu Wochenbeginn demonstriert.

In London wollen die Aktivisten nach eigenen Angaben noch mindestens bis Freitag ihren Protest fortsetzen. Sie setzen auf friedliche Aktionen, die von der Öffentlichkeit unterstützt werden.

Nach einer YouGov-Umfrage ist ihnen das aber in der britischen Hauptstadt nicht gelungen: Nur 36 Prozent von 3561 befragten Briten heissen die Proteste gut, 52 Prozent lehnen sie mehr oder weniger ab.



(sda)