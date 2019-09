Polizei rettet Koala-Mutter und ihr Baby vor Feuer

Eine australische Wildhüterorganisation hat auf Facebook ein herzzerreissendes Bild gepostet. Es zeigt eine Koala-Mutter, die ihr Junges in den Armen hält, um es vor dem Buschfeuer zu beschützen. Gemäss dem Polizisten Darren Ward, der die beiden am Freitag entdeckt hatte, war das Fell der Mutter am Rücken und an den Ohren angesengt. Sie und ihr Junges seien unter Schock gestanden. Das Kleine blieb laut «ABC News» aber unverletzt. Als Ward die beiden fand, sassen sie auf einem umgestürzten Baum.

Nachdem die beiden sich eine Weile im Polizeiauto vom Stress erholt hatten, wurden sie in die Obhut der Wildhüter gegeben. Diese brachten sie ins Tierspital, wo sie behandelt und überwacht werden.

Die Polizei war dabei, Menschen aus der vom Feuer bedrohten Region zu evakuieren, als Ward die Koalas entdeckte. Mehr als 60 Buschbrände sind im Osten Australiens ausgebrochen und haben bisher mehr als 20 Häuser und Farmen zerstört. Die Behörden riefen am Samstag Bewohner in den betroffenen ländlichen Gebieten in Queensland und dem südlichen Nachbarstaat New South Wales auf, ihre Häuser sofort zu verlassen, wie Medien berichteten.

Die Brände fallen mit dem Beginn des meteorologischen Frühlings auf der Südhalbkugel zusammen. Sie könnten die Vorboten für einen heissen, trockenen und von Bränden geprägten Sommer sein, hiess es. Der Winter war in Australien der sechstwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen und sehr trocken.

Feuerwehrmann erlitt schwere Brandverletzungen

In Queensland bewegten sich die Feuer von der Küste landeinwärts. Dort seien vor allem Orte wie Applethorpe und Canungra betroffen. Im nördlichen New South Wales kämpften mehr als 760 Feuerwehrmänner gegen Flammen in ländlichen Gegenden um die Orte Tenterfield und Drake.

Ein 69-jähriger Feuerwehrmann habe schwere Brandverletzungen erlitten und schwebe in Lebensgefahr. «Einige dieser Feuer sind sehr gross, und ohne Regen in Sicht wird das ein sehr langer Kampf für die Feuerwehrleute», sagte Anthony Bradstreet, Sprecher einer ländlichen Feuerwehr, dem TV-Sender ABC.

(vro/sda)