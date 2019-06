Polizei schiesst auf Mann, der mit Bombe drohte

Die Polizei in Malmö wurde am Montagmorgen kurz nach 10 Uhr zum Hauptbahnhof der Stadt gerufen. Dort fanden sie einen Mann vor, der lauthals herum schrie und behauptete, er habe eine Bombe bei sich. Viele der Umstehenden seien durch diese Aussagen erschrocken, berichtet «The Local Sweden».

Ein Augenzeuge erzählt, dass der Mann eine Tasche bei sich gehabt habe, die er auf den Boden schmiss. Als niemand reagierte, habe er die Tasche wieder an sich genommen, und erneut auf den Boden geschmissen.

«Ich habe eine Pistole»

Als die Polizei schliesslich eintraf, rief der Mann: «Das ist echt, ich habe eine Pistole.» Daraufhin wurde er von einem Polizisten angeschossen. Von Sanitätern wurde er umgehend in ein Spital gebracht.

Mittlerweile ist auch die Bomben-Spezialeinheit der schwedischen Polizei vor Ort. Einige umliegende Gebäude und einige Strassenabschnitte wurden abgesperrt. Ob es sich bei der Tasche, die der Mann bei sich hatte, tatsächlich um eine Bombe handelt, ist bislang unklar.

(doz)