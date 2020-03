Gummischrot gegen Supermarkt-Drängler

Südafrikanische Polizisten haben mit Gummimantelmunition auf Menschen gefeuert, die sich trotz der Corona-Sicherheitsvorschriften vor einem Supermarkt drängelten. Dies hat ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP beobachtet.

Dieser beobachtete, wie rund 200 bis 300 Menschen am Samstagmorgen vor einem Geschäft im Johannesburger Stadtteil Yeoville Schlange standen. Im Kampf um ihren Platz in der Menge hielten viele dabei den wegen des Coronavirus vorgeschriebenen Sicherheitsabstand nicht ein.

Daraufhin fuhren zehn Streifenwagen der Polizei vor. Die Beamten schossen mit Gummimunition in Richtung der Menschen. In der Menge brach Durcheinander aus, flüchtende Menschen rannten einander um. Eine Frau mit Baby auf dem Rücken stürzte zu Boden.

Eine Journalistin des Senders News24 geriet zwischen die Fronten. Ihr Video hat sich in Südafrika in Windeseile verbreitet und gab Anlass für Kritik am rabiaten Vorgehen der Polizei.

While out on the streets doing my job I was chased down & shot at in Yeoville. Officers chased me into a restaurant & stood a few meters away from while I tried to shout that I'm part of the media, but he shot anyway. Guys. I just kept thinking how I could make my voice louder 🙆🏾‍♀️ https://t.co/bRgzRPtXFS