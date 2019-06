Mitarbeiter verpassen Politikern Katzenfilter

In der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkha sollte vor wenigen Tagen eine Pressekonferenz der Regierung per Livestream auf Facebook übertragen werden. Weil das Social-Media-Team allerdings vergessen hatte, auf dem Handy den Katzenfilter zu deaktivieren, wuchsen den Ministern rosa Katzenöhrchen und ein Schnurrbart.

Nachdem zahlreiche User die Verantwortlichen auf die Panne aufmerksam gemacht hatten, wurde der Filter deaktiviert. Auf Twitter machen die Bilder allerdings weiterhin die Runde – versehen mit den entsprechenden Kommentaren.

According to KP government’s social media team we now have a cat in the cabinet #Filter pic.twitter.com/LNl7zwOfLU — Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) 14. Juni 2019

Some perspective if you had a bad day at work today...



Government officials in Pakistan forgot to turn off the cat filter during a live press conference https://t.co/eX93RqwZMs pic.twitter.com/RA4Omro6MG — SBS News (@SBSNews) 17. Juni 2019

This Pakistan government leaving the cat filter on during a live broadcast is already going to be the highlight of my week https://t.co/B5dM7XBcVi pic.twitter.com/5zHBjuR2dJ — Grundy. (@GrundyOxford) 17. Juni 2019

Die Verantwortlichen haben sich via Twitter mittlerweile entschuldigt. Man werde versuchen, solche «menschlichen Fehler» in Zukunft zu vermeiden.

Clarification regarding coverage of Press Briefing held by KP’s Information Minister Shoukat Yousafzai: #PTISMT pic.twitter.com/Oudb9r3lGz — PTI (@PTIofficial) 15. Juni 2019

(scl)