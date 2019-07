Pressekonferenz zu Mord wird zur Lachnummer

Eine 24-jährige Amerikanerin und ihr 23-jähriger australischer Freund sind in Kanada tot in einem Fahrzeug aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Doppelmord aus, wie «The Daily Beast» berichtet. Letzten Freitag wollte sie über den Ermittlungsstand informieren.

Dabei unterlief ihr jedoch ein Fehler, denn die Pressekonferenz wurde per Facebook live gestreamt. Dabei war jedoch ein Filter aktiviert, der der Polizeisprecherin Katzenohren und Schnurrhaare verlieh.

The B.C. RCMP are giving a press conference on the two people murdered on the Alaska Highway, and they have the cat ear filter on. pic.twitter.com/j8GvkvKA4u — Tyler Dawson (@tylerrdawson) July 19, 2019

Ein Journalist wurde auf das kuriose Bild aufmerksam und postete einen Screenshot davon auf Twitter. Die Polizei bestätigte daraufhin, dass der Filter automatisch an war. Kurze Zeit später veröffentlichte sie ein neues Video, diesmal ohne Katzenfilter. Dennoch sorgte das Bild auf Twitter für zahlreiche Lacher.

Yes we are aware and addressing it as it's an automatic setting. Thank you, we will rectify and issue a video shortly. — BCRCMP (@BCRCMP) July 19, 2019

Royal Canadian Meowntain Police — Bramha Ghosh (@bramhaghosh) July 20, 2019

Press conference? Puss conference is more like it. — The Perfidious SH (@perfidiousSH) July 19, 2019

Erst vor einigen Wochen passierte dasselbe Missgeschick an einer Pressekonferenz der Regierung der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkha. Das Social-Media-Team hatte vergessen, den Katzenfilter auszuschalten.

