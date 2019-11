Prinz Andrew tritt von seinen Pflichten zurück

Prinz Andrew hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass er für «die absehbare Zukunft» von seinen königlichen Pflichten zurücktreten wird. In einem Statement liess er mitteilen, dass ihm klar geworden sei, dass seine frühere Assoziation mit Jeffrey Epstein eine grosse Störung für die Arbeit seiner Familie bedeute.

Darüber hinaus drückte er Sympathien für die Opfer von Epstein aus. Er hoffe, dass sie ihre Leben wieder neu aufbauen können, heisst es. Ausserdem wolle er jeglichen Justizbehörden für ihre Arbeit zur Verführung stehen und sie unterstützen.

Dafür hat er seine Mutter, die Queen, um Erlaubnis gebeten, von seinen Ämtern zurücktreten zu dürfen.

Die PR-Katastrophe

Der Hintergrund: Am Samstagabend strahlte die BBC ein Interview mit Prinz Andrew aus. Der zweitälteste Sohn von Königin Elizabeth II. äusserte sich erstmals zu seiner Freundschaft mit dem (mittlerweile verstorbenen) mutmasslichen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Für die britische Presse war klar: Der Auftritt war «eine PR-Katastrophe».

Während des Interviews behauptete der Prinz, er sei mit dem US-Milliardär nicht eng befreundet gewesen. Er sei nach Epsteins Entlassung aus dem Gefängnis im Jahr 2010 sogar extra in die USA gereist, um ihre Bekanntschaft offiziell zu beenden – vier Tage lang.

Ausserdem stellte er die Aussage eines Opfers in Frage, das ausgesagt hatte, mit dem Duke of York in Epsteins Haus dreimal Sex gehabt zu haben. Der Prinz erinnerte sich nicht mehr an die Frau. Darüber hinaus fehlte es ihm auch an Mitgefühl für die restlichen Opfer Epsteins.

(doz)