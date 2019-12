Prinz Philip (98) wurde ins Spital eingeliefert

Prinz Philip ist am Freitag ins Spital gebracht worden. Es handle sich um eine Vorsichtsmassnahme zur Behandlung und Beobachtung einer bestehenden Erkrankung, teilte der Buckingham-Palast in London mit. Welche bestehende Krankheit in der Medienmitteilung des Palastes gemeint ist, bleibt offen.

Der 98 Jahre alte Ehemann der britischen Königin Elizabeth sei auf Anraten seines Arztes am Morgen aus Norfolk nach London gereist und habe sich dort ins Spital begeben. Wie «Daily Mail» berichtet, sei der Herzog von Edinburgh die letzten Meter bis ins Spital zu Fuss gelaufen. Dort werde er einige Tage bleiben.

Die Queen ist nicht bei Philip

Der 98-Jährige wird die Tage im Spital wohl alleine verbringen: Die Queen reiste am Freitagmorgen mit dem Zug zu ihrem Landsitz Sandringham House in Norfolk, um dort ihre Weihnachtsferien zu verbringen.

Prinz Philip zog sich 2017 aus der Öffentlichkeit zurück. Im Mai dieses Jahres hatte er seinen letzten öffentlichen Auftritt, als er bei der Hochzeit von Lady Gabriella Windsor und Thomas Kingston auftrat.



(kle/sda)