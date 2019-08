Probleme beim Check-in an mehreren Flughäfen

Wegen Problemen beim Einchecken an mindestens drei britischen Flughäfen müssen sich Tausende Passagiere von British-Airways-Flügen in Geduld üben. Betroffen waren die Londoner Flughäfen Heathrow, Gatwick und der London City Airport. Das genaue Ausmass der Probleme mitten in den Sommerferien sei noch unklar, sagte eine Airline-Sprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

British Airlines warnte vor kurzfristigen Stornierungen und Verspätungen an den Londoner Flughäfen. Kurzstreckenflüge von den betroffenen Airports könnten auf einen anderen Tag umgebucht werden. Eine Reihe von Flügen wird den Angaben zufolge weiter durchgeführt.

British Airways betonte, dass es sich nicht um einen weltweiten Ausfall der Computersysteme handele. Die Airline arbeite jetzt mit manuellen Sicherungssystemen, um den Flugbetrieb aufrechtzuerhalten.

Hi Rebekah, we are experiencing some systems problems this morning which are affecting check-in and flight departures. Please check https://t.co/2Ty8CEO0Dq and manage my booking for the latest flight information and allow extra time at the airport. Lynn