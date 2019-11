Queen wirft Andrew aus Buckingham-Palast

Prinz Andrew musste am Freitagnachmittag eine neue Demütigung über sich ergehen lassen. Queen Elizabeth II. hat ihren zweitältesten Sohn aus dem Buckingham Palace geworfen. Wie die «Times» berichtet, zwang die Queen ihren Sohn, sein Privatbüro zu räumen.

Nach seinem umstrittenen Fernsehinterview zu den gegen ihn erhobenen Missbrauchsvorwürfen in der Epstein-Affäre legte Andrew zunächst seine öffentlichen Ämter als Mitglied des britischen Königshauses nieder. Bald kündigten mehrere Unternehmen an, ihre finanzielle Unterstützung für die vom Prinzen geleiteten Wirtschaftsinitiativen einzustellen, wie etwa das «Pitch@Palace»-Netzwerk. Seine Sponsoren fürchten offenbar um ihre Reputation, wenn sie mit dem Duke of York in Verbindung gebracht werden.

Die Entscheidung wurde getroffen, wenige Stunden nachdem Prinz Andrew mit seiner Mutter bei einem Reitausflug im Windsor Park gesichtet worden war. Die Queen dürfte ihrem Sohn bei der Gelegenheit mitgeteilt haben, dass Andrews ehemalige Privatsekretärin Amanda Thirsk künftig das Projekt unter dem Namen Pitch leiten wird.



(kle)