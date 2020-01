Erste Rakete aus Gaza auf Israel nach Nahost-Plan

Israels Armee kündigte am Mittwochabend den Abschuss einer Rakete aus Gaza Richtung Israel an. Es ist der erste Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf Israel seit der Vorstellung des Nahost-Plans durch US-Präsident Donald Trump am Dienstag.

«Vor einigen Minuten wurde eine Rakete aus dem Gazastreifen auf israelisches Territorium abgefeuert», teilte die Armee in einer Erklärung mit. Kurz zuvor hatte die israelische Armee angekündigt, ihre Truppenpräsenz im Westjordanland und an der Grenze zum Gazastreifen zu erhöhen.

1 rocket was just fired from #Gaza into #Israel. — Israel Defense Forces (@IDF) January 29, 2020

Nach dem Aufruf der Palästinenserführung zu einem «Tag des Zorns» kam es bereits am Mittwoch im Westjordanland und Gazastreifen vereinzelt zu Streiks und Protesten.

Palästinenser kündigten Widerstand an

Trump hatte seinen lange erwarteten Nahost-Plan am Dienstag im Beisein von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Washington vorgestellt. Laut Trump soll der Plan eine «realistische Zwei-Staaten-Lösung» ermöglichen.

Allerdings knüpfte der US-Präsident die Gründung eines eigenen palästinensischen Staates an zahlreiche Bedingungen, darunter die Entwaffnung der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen. Zudem soll Jerusalem dem Plan zufolge «ungeteilte Hauptstadt» Israels sein.

Die Palästinenser lehnten den US-Vorschlag umgehend ab. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sprach von einer «Verschwörung». Die Hamas betonte, sie werde «keinen Ersatz für Jerusalem als Hauptstadt des palästinensischen Staates akzeptieren und kündigte an, sich «in allen Formen» gegen den Plan «zur Wehr zu setzen».

(kle/sda)