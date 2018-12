«Die Stimmung ist sehr gedrückt»

Wo sonst fröhlich gelacht wird, wo Glühwein verkauft und Weihnachtsgeschenke verkauft werden, herrscht Stille. Am Tag, nachdem Chérif Chekatt (29) das Feuer auf Besucher des Strassburger Weihnachtsmarkts eröffnete und mindestens zwei Menschen tötete, bleiben die Hütten des berühmten Weihnachtsmarkts geschlossen. Die Stimmung ist gedrückt, die Innenstadt wirkt teilweise wie ausgestorben.

Auch die meisten Läden in der Innenstadt sind geschlossen. Auf der Place Kleber in der Nähe des Tatorts liegen Dutzende Blumen und Kerzen, Bewohner zünden im Minutentakt weitere an. «Je suis Strasbourg» und «Tous Unis Contre La Barbarie» schreiben sie auf Zettel. In den Strassen patrouillieren schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten, die ohnehin schon strengen Kontrollen auf den Brücken der Stadt wurden noch einmal verschärft.



So erlebt unser Reporter die Stimmung in Strassburg. (Video: nzy)

«Ich war zu Hause, als ich Waffenlärm hörte», sagt Musikstudentin Adeline (23) zu 20 Minuten. «Ich sah, wie die Leute wegrannten. Mein Vater war auf der Strasse. Wir haben aus dem Fenster gerufen: ‹Rennt weg!›», sagt sie. Vor ihrem Haus sei jemand gestorben. «Wir haben das Licht ausgeschaltet und konnten nur noch warten, bis es vorbei war.»

Strassburg nach dem Anschlag

Viele hier haben den Anschlag miterlebt. «Wir sassen draussen, als plötzlich Polizisten vorbeikamen», sagt ein Kaffeebesitzer. «Sie sagten uns, wir müssten jetzt fort. Es könne sein, dass ein Attentäter vorbeikomme.»

«Die ganze Nacht kreisten Helikopter über meinem Haus»

«Die Situation ist sehr schwierig», sagt Catherine (54) aus Strassburg. «Die ganze Nacht kreisten die Helikopter über meinem Haus. Die Anspannung war riesig.» Sie wolle nun weiterleben. «Ich glaubte nicht, dass jemand so etwas machen könnte. Das hat mich zum Nachdenken gebracht.»

Nicht alle haben die schreckliche Tat überlebt. Mit krakliger Schrift gedenkt ein kleines Kind eines Todesopfers. «Ich will sagen, dass ihr sehr mutig wart», hat es auf ein Schild geschrieben, das neben den Blumen liegt. «Danke.»